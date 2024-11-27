التيار الوطني الحر يرحب بوقف النار: لأخذ العبَر والأولوية لعودة المهجرين وانتخاب رئيس

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الاتي:

يرحّب التيار الوطني الحر بوقف إطلاق النار الذي يوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان بعد شهرين من القتل والتدمير والتهجير . ويرى ان الأولوية الآن هي لعودة المهجرين سريعًا إلى ارضهم ولإعادة تكوين السلطة بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز قدرات الدفاع الوطني وحماية السيادة والحقوق، ومواكبة عودة المهجرين بوضع الخطط الوطنية لاعادة الإعمار . ويدعو التيار جميع اللبنانيين لأخذ العبر من هذه الحرب على كل المستويات، ومقاربة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب بأعلى درجات الوعي الوطني والمسؤولية السياسية.