الجمهورية: خشية من مناورة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

عبّرت مصادر ديبلوماسية في بيروت عبر «الجمهورية» عن خشيتها من مناورة خبيثة يعمد إليها الجانب الإسرائيلي، تتعلق خصوصاً بروزنامة تنفيذ الاتفاق. فهو يبدو مصرّاً على عدم سحب جيشه من الجنوب اللبناني إلّا بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً، وبعد أن يكون الجانب اللبناني قد استكمل تنفيذ ما يتوجب عليه، أي الانسحاب الكامل لمقاتلي «حزب الله» وسلاحه وانتشار الجيش اللبناني في كل البقعة الواقعة جنوب خط الليطاني ومعابر الحدود لضبطها تماماً.

ولذلك، يرفض المفاوض هذه البرمجة بشكل مطلق، ويطالب بعملية تزامن دقيقة في تنفيذ بنود الاتفاق كافة، بحيث يبدأ الإسرائيليون انسحابهم من الأراضي اللبنانية في الأسبوع الأول من حصول الاتفاق، وتتولّى هيئة المراقبة إدارة كل خطوة يتوجب على الجانبين أن يلتزما بها.

وأعربت المصادر عن قلقها من وجود رغبة إسرائيلية مبيتة في خلق إرباكات أو حساسيات داخل الصف اللبناني الرسمي والحزبي خلال عملية التنفيذ، عن طريق ممارسة ضغوط على الجانب الرسمي اللبناني لدفعه إلى تنفيذ إجراءات معينة في جنوب الليطاني، تحت عنوان ضمان خروج المقاتلين والسلاح من المنطقة.

ويُشار هنا إلى أنّ الجيش سيحتاج إلى تمويل وتجهيز إضافيين، لتمكينه من أداء مهمته في الجنوب وفق هو مطلوب