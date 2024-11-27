تفاهمات بين واشنطن وطهران... إنتخابات رئاسية في لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اشارت مصادر معنية ان ملحقات غير مكتوبة ترافق إتفاق وقف النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وتتوزع على «إسرائيل» ولبنان.

فعلى الجانب اللبناني، ووفقا لمصادر وزارية، تقوم معالم الخطة الأميركية للملف اللبناني بعد انتهاء الحرب، تتألف من ثلاث نقاط تشمل: انتخاب رئيس للجمهورية ليفاوض على الاتفاقات الدولية وترسيم الحدود، وتشكيل حكومة جديدة، وتحصين الجيش ودعمه عسكريا وأمنيا وإعادة انتظام العمل القضائي في البلاد، لافتة الى أن «هناك تفاهمات دولية بدأت تظهر ملامحها، بين واشنطن وطهران تحديدا»، مضيفة ان «فريق الرئيس ترامب ينظر إلى لبنان كجزء من استراتيجية إقليمية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. والإدارة الجمهورية الجديدة ترى أن لبنان يمكن أن يكون نموذجا للاستقرار إذا تم التعامل معه بجدية».