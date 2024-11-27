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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: صامدون... منتصرون

 

 

 

 

النهار: "حزب الله" يُسلّم بسقوط "حرب المساندة" وإعصار إسرائيلي حارق يستبق وقف النار
اعترف مسؤول سياسي إسرائيلي بأن هذه "صفقة هشة"، لكنه أشار إلى أنها "مصلحة إسرائيلية واضحة".

 

 

 

 

البناء: سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال صباح اليوم تحت سقف الـ 1701 / نتنياهو: الجيش يحتاج لإعادة تأهيل وتسليح… وبايدن: لن نرسل قوات أميركية / 60 يوماً لانسحاب الاحتلال لا المقاومة… واستهداف قائد سلاح الجو في تل أبيب /

 

 

 


الديار: هل يدخل الاتفاق على وقف النار حيّز التنفيذ استناداً للقرار 1701؟
«إسرائيل» تمارس سياسة الإرهاب المقاومة تثبّت معادلات الردع

 

 

 


الجمهورية: وقف النار فجر اليوم
ليلة تدميرية قبيل الإتفاق

 

 

 

اللواء: نتنياهو بصم على اتفاق وقف النار.. ويثأر من صمود بيروت
بايدن يحدّد ساعة الصفر ويكشف عن نشر جنود أميركيين في الجنوب.. ومجلس الوزراء يصادق اليوم ويقرر إرسال جنوباً

 

 

 

 

l'orient le jour: L’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah enfin officialisé
Joe Biden parle d'un « nouveau départ » pour le Liban et affirme que son pays n’enverra pas de troupes au Sud.

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» سيدخل حيز التنفيذ صباح اليوم

 

 

 


الأنباء الكويتية: الاتفاق يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم.. وترامب ينظر بإيجابية إليه ومستشاره: تسعدنا رؤية خطوات لخفض التصعيد بالشرق الأوسط
إسرائيل استبقت «وقف اطلاق النار» بحزام ناري على لبنان

 

 


الوطن السورية: هجمات إسرائيلية هستيرية سبقت الإعلان.. فضل الله: فشِل في وقف المقاومة والنصر يقاس بتحقيق الأهداف … اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ اليوم

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