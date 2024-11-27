قماطي: ليس للعدو أي خيار سوى الانسحاب الكامل من أراضينا

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

دعا نائب رئيس المجلس السياسي لحزب لله محمود قماطي الى التدقيق بما ورد على لسان نتنياهو، مؤكداً اننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه ولن نسمح للعدو بتمرير الأفخاخ في الاتفاق، ونشكك بالتزام نتنياهو الذي عودنا على الخداع ولن نسمح له بتمرير هذه الافخاخ.



وأضاف: يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة غدا (اليوم).

وقال قماطي في حديث لـ«الجزيرة»: إنّ بعض البنود التي وردت في الإعلام الإسرائيلي غير صحيحة وتمس السيادة اللبنانية. واستمرارنا في المقاومة بالميدان أحب إلينا من الموافقة على اتفاق ينتقص من السيادة اللبنانية. ونحن خضنا المفاوضات من موقف قوة بعد استعصاء لبنان على جيش الاحتلال.



واكد قماطي: ان ليس للعدو أي خيار سوى الانسحاب الكامل من أراضينا ولن نخون دماء الشهداء.