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الأنباء الكويتية: كان الثلج المصنف في لبنان ذهبا أبيض حمل الخير إلى اللبنانيين، مع اعلان اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية الموسعة على البلاد التي شنتها إسرائيل اعتبارا من 23 سبتمبر الماضي، بعد حرب مضبوط إيقاعها منذ 8 أكتوبر 2023.

ثلج خالف هذه المرة مثلا شائعا حول ذوبان الثلج وظهور المرج، اذ جاء ليطمس آثار الدمار ورائحة الموت التي لفت البلاد، مودية بأكثر من 3768 قتيلا حتى مساء الاثنين، وفق إحصاء رسمي صادر عن وزارة الصحة العامة، إلى خراب طال البيوت والبلدات وقضى على معالم الحياة في مناطق واسعة بالجنوب تحديدا.