أول تعليق ل " الحزب" بعد كلمة نتنياهو!

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في تصريح خاص لقناة "الميادين"، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "كل الأهداف الإسرائيلية سقطت على أعتاب الخيام وكفركلا وغيرها من القرى اللبنانية"، مشدداً على أن المقاومة اللبنانية لا تزال في موقع الدفاع عن الوطن. وأضاف فضل الله: "نحن نمر في ليلة خطرة وحساسة، ولكن لن يكون للاحتلال اليد العليا، فالمقاومة صامدة، وقد فرضت على العدو الإسرائيلي أن يأتي إلى وقف إطلاق النار".



وأكد النائب فضل الله أن "المقاومة ليست في مجال المبالغات بل نتحدث عن صامدين فرضوا على العدو هذه المعادلة". وتابع، "في اليوم التالي للحرب، سيرتفع في الجنوب والبقاع والضاحية وكل مدينة وقرية في لبنان راية المقاومة والتحرير".

وفيما يتعلق بالأهداف الإسرائيلية خلال الهجوم، قال فضل الله: "لم يتحقق من هذه الأهداف إلا التدمير والقتل ومحاولة بث الفوضى بين الناس في هذه الليلة". وأضاف، "المقاومة حتى اليوم تركز على المنشآت العسكرية الإسرائيلية، وعملياتها تتم من منطقة جنوب الليطاني". وأوضح أن "جيش الاحتلال، بكل التكنولوجيا التي يمتلكها، فشل في وقف عمليات المقاومة جنوب الليطاني".



وأوضح فضل الله: "لم يتمكن العدو من فرض شروطه السياسية على مقاومتنا، والورقة التي وصلت لبنان ليست كالورقة التي خرجت". وأضاف قائلاً: "قد يستطيع العدو بث الخوف في قلوب المدنيين، ولكن قيادة المقاومة قرارها واضح بالمواجهة حتى اللحظات الأخيرة".



وتحدث النائب حسن فضل الله عن الإنجازات التاريخية التي تحققها المقاومة، قائلاً: "المقاومون يحققون إنجازاً تاريخياً للبنان والمنطقة، ويقولون لـ"إسرائيل": نحن لسنا في عام 1948 أو 1967". وفي ختام تصريحه، أكد فضل الله: "الجيش اللبناني موجود بين أهله في جنوب لبنان، ونحن حريصون على الجيش وتماسكه".