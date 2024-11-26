نتنياهو يعلن عن وقف النار في لبنان: سنطبق الاتفاق ونعيد سكان الشمال

A + A -

أفاد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أننا "ملتزمين بإعادة المختطفين في غزة إلى بيوتهم، وأنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

ولفت نتانياهو، الى أنني "أنا فخور بصمود سكان شمال إسر ائيل وملتزم بأمنهم، ونحن ملتزمون بإعادة من تبقى من الرهائن في غزة"، مضيفاً "حققنا إنجازات كبيرة في الجبهات السبع التي نحارب فيها".

وأعلن أن "المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق النار في لبنان، ونحن سنرد بقوة على كل خرق للاتفاق من قبل حزب الله وسنطبق الاتفاق ونعيد سكان الشمال".