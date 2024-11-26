قوى الامن: توقيف سوري قتل مواطنا في بحمدون وركن سيارته في عاليه

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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي: بتاريخ 2024-11-20، ادعى مواطن لبناني أن والده المدعو (ر. أ. س. من مواليد عام ١٩٥٨، لبناني) قد غادر منزله الكائن في محلة سلفايا بتاريخ 19-11-2024 على متن سيارته نوع "مرسيدس" لون فضي ولم يَعُد، علمًا بأن هاتفه مغلق وهو لا يعاني من أي أمراض عقلية وليس على خلاف مع أحد.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها لكشف ملابسات القضية. وبنتيجة المتابعة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، عَثَرَت في محلة عاليه على سيارة المرسيدس العائدة للمفقود، ولا يوجد أحد بداخلها وأبوابها مفتوحة ومفاتيحها بداخلها.

بنتيجة المتابعة التقنية التي قامت بها الشعبة، تبيّن أنه عند الساعة ١٦،١٦ من تاریخ 19-11-2024، حضر شخص مجهول على متن السيارة المذكورة وركنها على جانب الطريق ثم ترجّل منها وغادر المحلة. ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد الشخص الذي كان على متن السيارة وهو: ا. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري).

بتاريخ 20-11-2024، نفّذت دوريات شعبة المعلومات مداهمة لمنزل الأخير وتمكّنت من توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بدخول الأراضي اللبنانية خلسة، وأنه أقدم على قتل (ر. أ. س.) في أحد أحراج بلدة بحمدون بواسطة حجر بعد ضربه عدة مرات على رأسه حتى فقد وعيه والدماء نزفت من رأسه، وغادر على متن سيارة المغدور إلى محلة عاليه حيث قام بركنها في المكان الذي ضُبِطَت فيه ثم غادر إلى منزله.

بعد الدلالة على مكان حصول جريمة القتل، تم العثور على الجثة وجرى تكليف الأدلّة الجنائية وطبيب شرعي للكشف عليها.

أجري المقتضى القانوني بحق (أ. ح.)، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".