living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا كشف نائب " الحزب" ؟

26
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري ان "منهجية العدو الاسرائيلي في القتل ترد عليها منهجية المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان بالقتال ثم القتال ثم القتال. ان العدو قبل تحقيق تسوية ال 1701 يريد ان ينتقم من كل اللينانيين وخير دليل على ذلك اطلاق الانذارات بالعشرات منذ الصباح الباكر، وذلك لانه يزيد امعانا بالتهديد والتدمير في الضاحية وكذلك الامر في بيروت. ان العدو يريد ان يستهدف المدنيين الذين هم سند للمقاومة وفي بيروت. أما في الخيام المحاصرة من ثلاث جهات فالعدو لم يحقق اي انتصار والايام والليالي والميدان هو الحد الفاصل بيننا وبين هذا العدو. وفي البياضة وشمع هذا العدو يتكبد الخسائر في الميركافا وكذلك الامر في جنوده."
 
 
وخلال تفقد المكان الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في منطقة النويري قال شري:"أتينا نحن وانتم بالكاميرا والصوت لكي تشاهدوا كل ما  يحصل في بيروت من استهداف للمدنيين. لقد تم تداول أخبار وادعاءات بوجود مراكز حزبية ليتبين بعدها ان ليس هناك اي مركز حزبي استهدفه العدوان."

وأشار شري الى أن "ردة الفعل للعدو، كما في غزة، ستكون في لبنان من خلال الانتقام  من اللبنانيين في بيروت والضاحية وفي البقاع وفي بقية الاراضي اللبنانية كذلك في شمال لبنان وكسروان وجبيل واقليم الخروب وبعلشميه وعرمون."

وتابع: "الحصيلة الاولية للعدوان اليوم هي امرأة وطفلان وهناك أحد الاشخاص في عداد المفقودين. ونكرر انه لا وجود لاستهداف لاي شخصية من حزب الله."

وحول عملية وقف اطلاق النار وما إذا كان هذا الاستهداف هو بمثابة استمرار للحرب بين الطريفين قال شري: "اريد ان أذكر أنه في الساعات الاخيرة من حرب تموز من العام 2006  أمعن العدو تدميراً وقصفاً في الضاحية. فالعدو لا يريد ان يقفل ملف القتل والتهجير الا بالمزيد من التصعيد وهو عدو غدار كما نعلم. فالحذر واجب عليناوكما كانت الصلية الأخيرة في حرب تموز 2006 للمقاومة ستكون ان شاء الله في حرب 2024 للمقاومة".

ولفت شري الى أن "كما اكد الامين العام الشيخ نعيم قاسم، هناك مساران هما الجبهة والمفاوضات، وهذان المساران نعمل عليهما من خلال الميدان ومواجهة العدو في الميدان وايلامه وصده والمسار الآخر من خلال الحكومة والرئيس نبيه بري الذي نحن على تواصل وتنسيق مستمر معه من أجل المفاوضات غير المباشرة من خلال ما يسمى بالوسيط الأميركي".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   