"بعلبك, قصرنبا"... انذارات اسرائيلية جديدة!

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كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "اكس":

انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸بعلبك

🔸قصرنبا

⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الدفاع غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى الارهابية المحددة.

⭕️ فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة 100 متر