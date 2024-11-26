انذارات للمرة الاولى في العاصمة بيروت...!

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كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "اكس":

انذار عاجل إلى السكان المتواجدين في منطقة بيروت وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸راس بيروت

🔸المزرعة

🔸مصيطبة

🔸زقاق البلاط

⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن جيش الدفاع غارات ليستهدف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى الارهابية المحددة.

⭕️ فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة 50 متر