ادرعي ينبه سكان لبنان: هذا ما سنقوم به!

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كتب المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "اكس":

إلى سكان لبنان انتبهوا

يواصل جيش الدفاع العمل بقوة لتفكيك بنى حزب الله الارهابية.

على المدى الزمني القريب سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل ايرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله والتي تستخدم في الواقع لادارة وتخزين مصالح حزب الله الارهابية.

هذه الغارات ستشكل ضربة إضافية لسلسلة التمويل الإيرانية لحزب الله والذي يستخدم هذه الجمعية لأغراضه العسكرية.

يا سكان لبنان، في الساعات المقبلة سوف نبلغ سكان مباني يستخدمها حزب الله بضرورة اخلائها حفاظًا على سلامتكم وفق الخرائط التي سيتم نشرها