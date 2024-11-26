هذا ما زعمه جيش الاحتلال عن ال20 مبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية...!

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كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي عبر حسابه على منصىة "اكس":

20 هدفًا خلال 120 ثانية: جيش الدفاع يهاجم أهدافًا في بيروت ومن بينها أهداف لادارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله

استكمل جيش الدفاع شن سلسلة غارات طالت 20 هدف إرهابيا خلال عملية سريعة استمرّت 120 ثانية ومن خلال ثماني طائرات حربية. ومن بين الأهداف المستهدفة سبعة أهداف لادارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله وأيضًا مقرات قيادة ومخازن أموال وفروع تابعة لجمعية القرض الحسن التي يستخدمها حزب الله لجمع وتخزين أموال إرهابية يستخدمها للتسلح العسكري.

تأتي هذه الغارات استمرارًا للضربات التي نفذت قبل أسابيع ضد المنظومة الاقتصادية في حزب الله والتي تستهدف قدرات حزب الله العسكرية بشكل كبير.

يذكر ان وزير الدفاع صادق قبل أيام على فرض عقوبات اقتصادية ضد 24 شخصية داعمة ماليًا في الجمعية نظرًا لضلوعهم بتمويل الارهاب. كل من يختار تخزين أمواله في الجمعية يعرض نفسه لعقوبات دولية خطيرة.

كما استهدفت طائرات حربية لسلاح الجو 13 هدفًا آخر لحزب الله في الضاحية الجنوبية ومن بينها مركز للوحدة الجوية ومقر استخبارات ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وغرفة عمليات ومستودع مدفعية ومباني عسكرية.

منذ سنوات يعيش مواطنو لبنان أزمة اقتصادية وانسانية يستغله حزب الله الأرهابي حيث يستغل حزب الله وضع سكان لبنان المتدني لتوسيع حضوره العسكري خالقًا شبكة اقتصادية مقابلة لحاجات الذراع العسكرية في التنظيم