اليكم المباني العشرين التي سيتم استهدافها في الضاحية

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1. القائم البيان خلف شركة الكهرباء

2. الجاموس محيط مدرسة المهدي

3. الجاموس قرب اكسبرس تشيكن

4. اوستراد السيد هادي مبى ملاصق لفلافل خليفة

5. بئر العبد جانب جامع الامام الرضا6

6. الرادوف حي بيت المقداد

7. برج البراجنة قرب حلويات الحسون مبنا الخليل

8. حارة حريك جانب المصلى ابو الفضل العباس مقابل جمعية التعليم الديني.

9. حي ماضي ملاصق لملعب ابو زينب

10. الصفير مقابل بناية aqwa للمياه

11. اوتستراد الشهيد هادي مبنى مطعم أغا

12. بئر العبد محيط مجمع السيدة زينب خلف سنتر الضاحية

13. بئر العبد قرب مطعم السلام

14. بئر العبد شارع الشيخ راغب حرب المواجه لمدخل جامع السيدة زينب

15. برج البراجنة محيط مجمع السجاد

16. اوتستراد السيد هادي مبنى قبل مبنى مطعم العبدالله

17. الشياح خلف بيروت مول

18. اوتستراد السيد هادي مبنى حلويات الشرق

19. مبنى في مارون مسك

20. مبنى ثاني في مارون مسك