3 عمليات للحزب... هذا ما تم استهدافه!

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بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (4):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.

بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (5):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:20 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810)، وأصابت أهدافها بدقّة.





بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (6):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:20 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على موقع حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، وأصابت أهدافها بدقّة.



