3 عمليات للحزب... هذا ما تم استهدافه!

بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (4):
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.
بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (5):
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:20 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على ثكنة معاليه غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810)، وأصابت أهدافها بدقّة.
بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (6):
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:20 من اليوم الثلاثاء 26-11-2024، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على موقع حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، وأصابت أهدافها بدقّة.