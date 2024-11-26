متى تنحسر الكتل الباردة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد مترافقة مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر على المرتفعات الشمالية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ارتفاع 1300 متر ليلا وفي ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر الإنزلاق مع استمرار ضباب على المرتفعات.



-الحال العامة: يستمر تأثير الكتلة الهوائية القطبية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات ودرجات حرارة باردة دون معدلاتها الموسمية ( بين 8 و 10 درجات) حتى بعد ظهر نهار الأربعاء حيث تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا.

تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم اجمالا واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر صباحا، تنحسر الامطار ابتداء من فترة بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة. يبقى التحذير من خطر الإنزلاقات على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 900 متر مع ضباب على المرتفعات.

الأربعاء:

غائم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد مترافقة مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر على المرتفعات الشمالية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ارتفاع 1300 متر ليلا وفي ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر الإنزلاق مع استمرار ضباب على المرتفعات.

الخميس:

غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وانخفاض في نسبة الرطوبة. تنحسر الامطار بشكل كلي ابتداء من فترة بعد الظهر و يتحول الطقس الى غائم جزئيا.

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع نسبة رطوبة منخفضة، وارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 16 درجة، فوق الجبال من 5 الى 9 درجات، في الداخل من 4 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 %.

-حال البحر: مائج الى هائج ارتفاع الموج بين 0.5 و 1.5 امتار، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,19

-ساعة غروب الشمس: 16,31