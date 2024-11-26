لهذه الأسباب وافق نتنياهو على اتفاق لوقف النار في لبنان..!

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قالت مراسلة الـ"LBCI" أمال شحادة إنّه "عند الخامسة سيعقد الاجتماع لمجلس الوزاريّ المصغّر وليس الحكومة لأنّ نتنياهو يريد تمرير اتفاق وقف إطلاق النار."

وكشفت أنّ "إسرائيل تخشى أن تأخذ واشنطن قرارًا أحاديًا أي تصويت في مجلس الأمن الدوليّ على قرار لوقف النار في لبنان لأنّها تريد أن تقول إنّها هي من قررت وقف إطلاق النار وإنّها فرضت الشروط التي تريدها."

وأفادت أنّ "نتنياهو يجري مشاورات مع بعض الوزراء الذي يرفضون اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان وعددهم لا يتخطى الثلاثة وزراء ويبدو أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيصوت لصالح هذا الاتفاق."

وأردفت أنّ "نتنياهو تلقّى وعدًا من واشنطن أنّ فور التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان فواشنطن ستحرر الأسلحة التي امتنعت عن إعطائها لإسرائيل مسبقًا."