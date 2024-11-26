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الجمهورية: التسوية باتت قاب قوسين او أدنى

26
NOVEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كفّة الوصول إلى اتفاق وشيك على وقف لإطلاق النار على جبهة لبنان كانت راجحة بشكل ملحوظ يوم أمس، والإيجابيات التي أُشيعت أوحت انّ التسوية السياسية باتت قاب قوسين او أدنى.

 

والأسبوع الجاري مرشح لأن يكون أسبوع الإعلان عن الاتفاق. ويعزز ذلك ارتفاع منسوب التفاؤل بشكل ملحوظ لدى كل العاملين على خط التسوية، وعكست ذلك الرئاسة الفرنسية بإعلانها انّ المناقشات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان أحرزت تقدّماً كبيراً، وهدفنا التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن حماية السكان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمان على جانبي الخط الأزرق مع احترام سيادة لبنان».

 

فيما اكّد البيت الابيض وجود إيجابيات، الّا انّه اعلن انّه لا يوجد اتفاق جاهز الآن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً الى «اننا سنعلن عنه عندما يتمّ إحرازه».

 

كما لفت إلى «أننا لن نؤكّد أي تقارير تحدثت عن ضمانات قدّمتها الولايات المتحدة لإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في لبنان».

الجمهورية
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