«مفوضية اللاجئين»: 5520 سورياً عادوا من الأردن إلى بلدهم في 2024

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الوطن السورية: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من خمسة آلاف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى سورية خلال العام الجاري، ليبلغ إجمالي العائدين 74725 وأشارت إلى انخفاض أعداد اللاجئين السوريين المسجلين لديها إلى أقل من 620 ألفاً.

وحسب قناة «المملكة» التلفزيونية الأردنية، قالت المفوضية إن «عدد العائدين طوعاً من الأردن إلى سورية بلغ 5520 لاجئاً لغاية الآن خلال العام الحالي، ليصل إجمالي العائدين منذ عام 2016 إلى 74725 لاجئاً، كاشفة عن انخفاض عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن لديها إلى أقل من 620 ألف لاجئ.

وأوضحت المفوضية أنه جرى إعادة توطين قرابة 6250 لاجئاً سورياً في بلد ثالث لغاية نهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 9760 لاجئاَ جرت إعادة توطينهم طوال عام 2023، وأشارت إلى أنها قدمت في تشرين الأول الماضي، 6.5 ملايين دولار مساعدات نقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية لقرابة 228 ألف فرد في المجتمعات المضيفة ومخيمات اللجوء.

كما دعمت المفوضية حسب تصريحاتها لـ«المملكة» حدثين يهدفان إلى تسهيل وصول اللاجئين الذين لديهم أعمال منزلية إلى الأسواق؛ وهما سوق في موقع أم الجمال المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«يونسكو» ومهرجان الرمان في إربد، إذ وفر الحدثان فرصاً للاجئين والأردنيين لعرض سلعهم وكسب بعض الدخل لدعم أسرهم.

وفي تقرير لها، أوضحت المفوضية في الأردن أنها حصلت على 40 بالمئة من متطلباتها المالية لنهاية تشرين الأول للسنة المالية 2024، مبينة أنها حصلت على 150.8 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ60 بالمئة من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية وبقيمة 233 مليون دولار، وفق تقرير المفوضية.

في السياق، كشف مسح أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن 93 بالمئة من عائلات اللاجئين السوريين في الأردن لا تزال مثقلة بالديون خلال عام 2024، وأوضح المسح حول «الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين في الأردن خلال الربع الثاني من عام 2024» نشرته الأمم المتحدة، أول أمس الأحد، أن متوسط الديون لكل أسرة يقدر بنحو 1252 ديناراً أردنياً أي ما يعادل نحو 1765 دولاراً، وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة.

وأظهرت نتائج المسح الذي شمل أكثر من 3500 أسرة لاجئة تضم أكثر من 12000 شخص، أن معظم الأسر اقترضت المال من الأصدقاء والجيران لتغطية نفقات الاحتياجات الأساسية، خاصة الإيجار والطعام، ووجدت النتائج أن ثلثي المشاركين في المسح، أن الوضع المالي لأسرهم «أسوأ مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً»، في حين توقع 41 منهم أن الوضع سيزداد سوءًا أيضاً في المستقبل.

بموازاة ذلك، ومع نقص عمليات التمويل، قال برنامج الأغذية العالمي في الأردن: إنه «سيضطر إلى تعليق» أنشطة التغذية المدرسية جزئياً اعتباراً من شهر كانون الأول المقبل، «ما لم يتلق مساهمات مالية جديدة في الوقت المناسب»، وأشار إلى أنه واصل في تشرين الأول الماضي إعطاء الأولوية لتقديم المساعدات الغذائية لـ310 آلاف لاجئ ولاجئة في المخيمات والمجتمعات المحلية، وإن كان ذلك بمستويات مخفضة «21 دولاراً للشخص الواحد شهرياً».

وحسب «المملكة»، أكد البرنامج العالمي في تقريره الشهري، أنه يحتاج إلى 5.3 ملايين دولار لأنشطة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2024/2025، ولفت إلى أنه في إطار البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، وزع برنامج الأغذية العالمي، خلال تشرين الأول الماضي، ألواح تمر على قرابة 430 ألف طالب وطالبة في المخيمات والمجتمعات المحلية، فيما وزع وجبات صحية على 90 ألف طالب وطالبة آخرين في المجتمعات المحلية.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أنه واصل في تشرين الأول الماضي إعطاء الأولوية لتقديم المساعدات الغذائية لـ310 آلاف لاجئ ولاجئة في المخيمات والمجتمعات المحلية، بمستويات مخفضة.

على خَطٍّ موازٍ، وبعد إعلان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مؤخراً، انخفاض عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى مليونين و935 ألفاً، أرجع موقع «بي بي سي» التركي، السبب بشكل رئيسي إلى عودة السوريين إلى بلادهم والهجرة غير القانونية إلى أوروبا، وقال: إنه يتم الإعلان دورياً عن أعداد العائدين إلى سورية من المسؤولين.