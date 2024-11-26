عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2024

الأخبار: أميركا تبتزّ العالم: ممنوع المساس بمجرم الحرب
الاتفاق وشيك... والعبرة في التنفيذ
عَودٌ على بدء | ضمانة حفظ السيادة: معادلة الشعب والجيش والمُقاومة
النهار: من الأطراف كافة... مؤشرات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تتسارع بوتيرة "إيجابية"
البناء: تقارير إسرائيلية مكثفة عن قرب التوصل إلى اتفاق وقف النار مع لبنان يحسم اليوم البيت الأبيض يؤكد بحذر… والقناة 14: بدأ الانسحاب… وبرّي ينفي ما نُسب إليه أسامة حمدان: إعلان لوقف إطلاق النار في لبنان يسعدنا وهو انتصار للمقاومة
الديار: نتانياهو يرضخ لمعادلات الميدان: وقف النار خلال ساعات؟!
لبنان يفرض باريس في اللجنة ولا تعديلات على الـ 1701
التدمير العشوائي مستمر...» ربع الساعة» الاخيرة الاكثر خطورة
الجمهورية: إتفاق التسوية قاب قوسين
اي "قطبة مخفية" أقنعت إسرائيل بالإتفاق؟
اللواء: معركة الاتفاق على وقف النار مع لبنان: هدنة محارب واعدة!
ميقاتي يعلن الموافقة من السراي غداً.. ونتنياهو يمرّر الصفقة اليوم بدعم من الجيش الإسرائيلي
l'orient le jour: Un cessez-le-feu imminent ? Le diable se cache dans les détails
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وباريس: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدماً كبيراً
مصادر لبنانية تتوقع أن يعلن بايدن وماكرون عن اتفاق حول الأمر خلال ساعات
الأنباء الكويتية: تبدل المشهد الميداني في «الخيام» و«البياضة» خلال ساعات وتراجع إسرائيلي.. وطريق مطار بيروت بضمانة أميركية
«وقف النار» بين ساعات الانفراج الأخيرة.. وتبادل الضغط العسكري
الوطن السورية: المقاومة تواصل عملياتها العسكرية في عمق الكيان ومواجهات بطولية تمنع العدو من تثبيت نقاطه في الجنوب … أجواء إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان.. باريس: أحرزنا تقدماً.. وواشنطن: الفجوات تقلصت.. وبيروت: قد يعلن غداً