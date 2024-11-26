living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إسرائيل" نقلت حربها الشاملة إلى لبنان... فتغيرت ظروف "الإسناد"

26
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

بعد مضي نحو أكثر من شهرين على الحرب الصهيونية الشاملة على لبنان، والتي استغرق التحضير والاستعداد لها طوال 18 عامًا، وسبق هذه الحرب قصف جوي تمهيدي طوال العام الذي سبقها أيضًا.

 

لم يشهد البلد في تاريخه حربًا كهذه، إن لناحية التدمير الواسع النطاق الذي طاول البشر والحجر والمستشفيات ودور العبادة والأماكن التراثية والأثرية، وإن لناحية الاستبسال في الدفاع عن لبنان، وثبات المقاومين في الميدان.

 

وفي الوقائع: ان قلة من الشباب المؤمن والوطني تصدت ليس لأشرس هجومٍ صهيونيٍ بربريٍ شهده لبنان فحسب، بل المنطقة بأسرها، فسطّروا ملاحم بطوليةٍ لن ينساها العدو، الذي لم يستطع احتلال قريةٍ لبنانية واحدةٍ بعد مضي نحو شهرين على هذه الحرب، وكل الاستعدادات التي سبقتها والمذكورة أعلاها.

 

هذا العدو الذي دمّر جيوشًا عربيةً كاملة ً في "نكسة حزيزان 1967". كذلك فقد استطاع جيش العدو وفي هجمةٍ ارتداديةٍ من فتح ثغرة "الدفرسوار"، فعبر إلى الضفة الغربية لقناة السويس، وتمكن من عزل الجيش المصري في حرب العام 1973.

 

وعندما اجتاح جيش العدو لبنان في حزيران من العام 1982، احتل العاصمة بيروت في اليوم السادس من هذا الاجتياح.

 

غير أن الصهاينة الذي يستخفون بلبنان، ويتوهمون ويتبجحون "بأن جيشهم يستطيع احتلال لبنان بفرقةٍ موسيقية"، ها هي "قوات النخبة" في هذا "الجيش"، تلملم قتلاه ومصابيها، وتولي هاربةً في قرى الجنوب اللبناني. وجل ما تحقق "إنجازه" هو أخذ صورة أمام مبنىٍ معيّن في بعض هذه القرى.

 

وليس من المستغرب أبدًا سيطرة قوات العدو المدعومة عسكريًا ولوجتسيًا وسياسيًا من غالبية دول العالم، على قرىٍ حدوديةٍ لوقتٍ معيّن. على اعتبار أن حماية الحدود ليس من اختصاص حركات المقاومة في العالم.

 

فهي عادةً تستدرج العدو إلى كمائن، أو تنقض على مواقعه ودورياته، لإيقاع الإصابات في صفوفه، بالتالي إيلامه ودفعه إلى التراجع والانسحاب، غير أن المقاومة الإسلامية في لبنان تتصدى لقوات الاحتلال في الجنوب، فتؤلمها وتمنعها من التقدم على غالبية محاور القتال في الجنوب.

 

لذا تستغل الأخيرة التنوع الطائفي في قرى الجنوب الحدودية الخالية من وجود المقاومين، وتحاول التقدم عبرها، لتسجيل "إنجازات ميدانيةٍ" وهميةٍ، يستخدمها العدو كـ "أوراق قوةٍ" في المفاوضات الرامية إلى "تسويةٍ" مع لبنان عبر الوسيط الأميركي.

 

ويمكن لهذا العدو أن يتوغل في مساحةٍ جغرافيةٍ في مكان ما من أرض الجنوب، بعد إحراق الأرض، فهذا ليس عملًا بطوليًا، وسلاح الطيران لا يحسم معركة، والحروب تقاس في نهاية المطاف بنتائجها، لا بالخسائر، وهناك فرق كبير بين الخسائر المالية والبشرية، والهزيمة.

 

و لا ريب أن ظروف معركة إسناد غزة تغيرت اليوم، لأن ظروف الحرب على غزة تغيرت راهنًا، بعدما شن العدو حربًا شعواءً على لبنان، ولا ريب أن هذه الظروف بدورها تدفع إلى تبدّل الأولويات لدى المقاومة اللبنانية، فالدفاع عن لبنان أولوية، ومن أولى أولويات واجباتها الوطنية كمقاومة لبنانية، هو الدفاع عن البلد أولًا.

 

ولم يتوان شبابها عن واجبهم الأخلاقي تجاه الغزيين، ولم يبخلوا في تقديم أغلى الأثمان في هذا السبيل.


كذلك فإن الواقع الميداني للحرب على غزة تغيّر أيضًا، بعدما عزلها جيش العدو، فالمعركة داخل الأحياء الغزية، وليس على حدود المدينة، لذا تتطلب هذه المرحلة تغييرًا في أسلوب الإسناد، أي مشاغلة العدو من جبهات أخرى، كجبهة جنوب لبنان، لثنيه عن التقدم في اتجاه غزة، كما كان حال الميدان في الأشهر الأولى التي تلت عملية "طوفان الأقصى".

 

وبعدما تمكّن جيش العدو من احتلال أجزاءٍ من قطاع غزة، نقل حربه الشاملة على لبنان، لذا فإن تغيّر الظروف يحتّم تغيير "التكتيك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   