المرابطون تعزي قيادة الجيش باستشهاد العسكريين على أرض الجنوب الطاهرة دفاعاً عن الوطن والمواطنين

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

أولاً: يتوجه المرابطون بأسمى آيات التعزية، إلى قيادة الجيش الوطني اللبناني والضباط والرتباء والأفراد، باستشهاد العسكريين على أرض الجنوب الطاهرة، دفاعاً عن الوطن والمواطنين.

ثانياً: إنه جيشنا الوطني المؤتمن على السيادة والكرامة الوطنية، بتضحياته بالدماء الغالية في وجه العقل الإجرامي اليهودي، هذا الجيش الذي يواجه بلحمه ودمه ودون أدنى مقومات الدفاع والصمود، إنما إرادته الوطنية هي سلاحه من أجل بقاء الوطن.

ثالثاً: إن الاعتداءات اليهودية على جيشنا وأرضنا ومواطنينا، يتم بالسلاح والعتاد الأميركي المدير المركزي للإجرام وإدارة العدوان في وطننا لبنان، والفضيحة الكبرى أن هذا الاعتداء المباشر على جيشنا في العامرية، ضمن بقعة جغرافية ال١٧٠١، جاء بعد اتصال مشبوه من وزير الدفاع الأميركي، إلى مجرم الحرب اليهودي كاتس، الذي طالبه بعدم الاعتداء على الجيش اللبناني واليونيفيل، هذا هو نمط الضمانات الأميركية وبشائر الأجواء الإيجابية الهوكشتانية الاسرائيلية، بتطبيق تسوية ال١٧٠١.

المجد والخلود للشهدا الأبرار، عاش جيشنا الوطني اللبناني