تحذيرات ادرعي "تابع"... وهذه المرة "صور"!

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كتب المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "اكس":

بيان عاجل لسكان منطقة صور في لبنان وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين الشوارع: شارع الاوقاف, شارع حيرام, مقام النبي اسماعيل ابن حزقيل, الجامعة الإسلامية في لبنان، شارع محمد الزيات.

أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة حيث لا ننوي المساس بكم

عليكم الابتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه الى شمال نهر الأولي



كل من يتواجد بالقرب من عناصر #حزب_الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر