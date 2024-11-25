تجمعان لجنود العدو تحت نيران المقاومة...!

A + A -

يان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (3):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، بصليةٍ صاروخية.





بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (4):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:35 من اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية.