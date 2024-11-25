تجمعان لجنود العدو تحت نيران المقاومة...!

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يان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (3):
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، بصليةٍ صاروخية.
بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (4):
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:35 من اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية.