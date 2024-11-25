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بيان جديد من “الشؤون العقارية” بشأن إستقبال وتسليم المعاملات

25
NOVEMBER
2024
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، آلية عملها للاسبوع الحالي في أمانات السجل العقاري، كالاتي:

– أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهار الاربعاء الواقع في 27 تشرين الثاني بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

– أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم نهار الاربعاء الواقع في 27 تشرين الثاني 2024 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

 

– أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الخميس في 28 تشرين الثاني 2024 بإستقبال عقود فك التامين في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه.

– أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 28 تشرين الثاني 2024 بتسليم اوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع) وإظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

– أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 26 و27 تشرين الثاني 2024 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

 

وتطلب المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة اي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.

وحدّدت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

– كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
– محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
– محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل)
– ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل

وطلبت المديرية من المواطنين متابعة ما سينشر من اعلانات لمتابعة اي تعديل قد يطرأ نتيجة الظروف الراهنة.

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