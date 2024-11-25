"على نية السلام في لبنان"... تيار المكسيك شارك في قداس اقامه المونسنيور ايلي مخايل راعي الأبرشية المارونية

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شارك التيار الوطني الحر في المكسيك، في القداس الذي اقامه المونسنيور ايلي مخايل راعي الأبرشية المارونية، وسيادة المطران اغناسيو سمعان راعي الأبرشية الأرثوذكسية، ورئيس دير الرهبنة المارونية عبدالله بدوي، ولفيف من اقداس الآباء، وذلك على نية السلام في لبنان.

أقيمت الذبيحة الإلهية في كنيسة سيدة لبنان، نهار الأحد الواقع في ٢٤ تشرين الثاني، وحضر القداس الذي جمع ابناء الجالية من كافة الأحزاب اللبنانية، سعادة سفير لبنان في المكسيك سامي نمير، وجمعية السيدات في الكنيسة المارونية، وجمعية كاريتاس في العاصمة المكسيكية. ورفعت الصلاة من أجل إيقاف هذه الحرب المدمرة وحلول السلام في وطن الأرز، لبنان.