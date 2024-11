Bassil al dúo chiíta: No hay república sin presidente

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, subrayó que no hay república sin presidente, y pidió que la resistencia esté al servicio del país y no al revés.

Bassil dijo en el programa "Un minuto con Gibran": "pasamos por una fase en la que el dúo chií levantó la consigna de que no habría alto el fuego en Líbano sin un alto el fuego en Gaza".

Explicó: "No estábamos convencidos y no accedimos a ello, pero enviamos una carta escrita el 8 de abril exigiendo un alto el fuego, y le dijimos a Hezbollah que Israel detendría la guerra contra el Líbano si se detenía el alto el fuego en Gaza, y esto es lo que ocurrió." Dijo "el Líbano exigió tardíamente un alto el fuego e Israel se negó".

Bassil señaló que "el dúo chií, en la segunda fase que estamos atravesando, levanta la consigna de “ninguna elección de presidente en Líbano sin alto el fuego”.

Bassil preguntó: "Normalmente, cuando se pone una condición de alto el fuego, es para presionar al enemigo, pero ¿a quién se pone esta condición? Al Líbano y a los libaneses".

Bassil subrayó que "estas elecciones son en interés del Líbano, ¿están amenazando a Israel con ellas?" añadió "si le dijeran a Israel que tiene prohibido elegir a su presidente sin detener su agresión contra Líbano, lo habríamos entendido". Continuó: "¿Quién ha dicho que una vez que quiera o considere que se debe elegir a un presidente, Israel se lo permitirá? Porque una vez que lance una sola marcha, puede suponer una amenaza y atacar a los diputados libaneses para impedir la elección".

Bassil pidió que se deje de vincular al Líbano y sus intereses con asuntos que escapan a su control, y añadió: «Si la guerra no termina, ¿nos quedaremos sin presidente?

Concluyó afirmando: "No hay república ni país sin presidente", y añadió que “no puede haber país ni instituciones sin presidente, y la resistencia debe estar al servicio del país, y no al revés”.