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أمطار وثلوج على 1400 متر.. وتحذير!

25
NOVEMBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر،  مع حدوث انفراجات واسعة، ويبقى التحذير من خطر الإنزلاق على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر.

-الحال العامة:  
يستمر تأثير الكتل الهوائية القطبية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات ودرجات حرارة باردة دون معدلاتها الموسمية  (بين 8 و 10 درجات)  حتى بعد ظهر الأربعاء حيث تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا.

تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 9 درجات. تهطل أمطار متفرقة مع رياح ناشطة، و تتساقط الثلوج ا الخفيفة بدءا من ارتفاع 1500 متر نهارا وتلامس ال 1000 متر خلال ساعات المساء، مع حدوث انفراجات خلال النهار، وتتشكل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200متر، لذا نحذر من خطر الإنزلاقات.
الثلاثاء:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر،  مع حدوث انفراجات واسعة، ويبقى التحذير من خطر الإنزلاق على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر.

الأربعاء:  
غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع هطول أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية ، واحتمال أن تكون غزيرة أحيانا بخاصة شمال البلاد مع نشاط في سرعة الرياح. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر  على المرتفعات الشمالية ، وتنحسر الأمطار والثلوج بدءا من بعد الظهر مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1600 متر ، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر  الإنزلاق.
الخميس:  
قليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة

-الحرارة على الساحل من 10 الى 15 درجة ، فوق الجبال من درجتين الى 6 درجات ، في الداخل من درجتين الى 7 درجات.
-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و 80 %.

-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء:  23 درجة.
-الضغط الجوي:   762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,19
-ساعة غروب الشمس:   16,31

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