تحذير إسرائيلي عاجل الى سكان هذه القرية الجنوبية

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كتب المتحدث باسم جيش العدو افيخاي ادرعي عبر منصة “إكس”:

“بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية حلتا

نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المنطقة ولا ننوي المساس بكم

من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.