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غارات صباحا وليلا على بلدات في النبطية تزامنت مع تفجيرات في ديرميماس واشباكات في محيط الخيام وعند مثلث مارون الراس - عيناتا - بنت جبيل

25
NOVEMBER
2024
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تعرضت بلدات يحمر الشقيف  والجبل الأحمر بين حاروف وشوكين وزبدين صباحا لغارات اسرائيلية وسجلت ايضا غارات على  ارنون وكفرتبنيت وحرج علي الطاهر  و محيط قلعة الشقيف وغارات  على  مجرى الليطاني  بين زوطر وديرسريان وبين شوكين وميفدون  واطراف كفرصير  و3 غارات على عين قانا  في إقليم التفاح .

وكانت سجلت غارات ليلا على حي البياض في مدينة النبطية وعلى انصار  والخيام  ودمّرت منزلًا  في يحمر وسقط شهيد بغارة على دير الزهراني كما شن الطيران الحربي  غارات على انصارية  ومجرى نهر الخردلي  وعين قانا  ونفذ العدو الإسرائيلي تفجيرات ضخمة في مدينة الخيام للمنازل السكنية.

 ودمرت الغارات الحربية الإسرائيلية 15 منزلا في بلدة يحمر الشقيف في غارات كثيفة.   

من جهة اخرى،  يستمر  العدو بمحاولاته للسيطرة على الخيام  وتتصدى له عناصر من المقاومة الإسلامية  وتستمر التحركات الإسرائيلية  في ديرميماس  وانتشار جنود العدو بالدبابات بين كروم الزيتون  وقرب  ديرميما  غرب ديرميماس  والتي كانت توغلت امس الأول  في ديرميماس  وتقدمت منها نحو مثلث تل النحاس كفركلا القليعة  واستهدفتها  المقاومة الإسلامية 4 مرات  في كروم الزيتون في ديرميماس ومثلث  تل النحاس ديرميماس  القليعة بصليات صاروخية.

 ولفت مواطنون من ديرميماس الى ان قوات العدو قامت بعمليات تفجير في البلدة بالقرب من دير ميما وصولا حتى مجرى الليطاني وهي تقصف قلعة الشقيف باستمرار وان كان  بشكل متقطع واغار الطيران الحربي المعادي  على بلدة يحمر الشقيف مدمرا 15  منزلا.

وتدور الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال  وبشكل شرس في محيط بلدية الخيام  بعدما تقدمت قوات الاحتلال  مدعومة بدبابات الميركافا  من جهة الشاليهات  والمعتقل في الأطراف  الجنوبية  تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي  والفوسفوري  على وسط الخيام  وعلى أطرافها لناحية  ابل السقي وجديدة مرجعيون  وتقدمت دورية  مؤللة معادية  عند الخامسة صباحا  من شمع باتجاه  البياضة  غربا  وبعد اجتيازها مئات الأمتار  استهدفتها المقاومة واصابت دبابتي ميركافا  وان المقاومة تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال في البياضة.

 واندلعت اشتباكات بين المقاومة  وقوات الاحتلال الإسرائيلي  عند مثلث مارون الراس  عيناتا بنت جبيل  وتستهدف المقاومة الإسلامية  تموضعات لجيش العدو  عند اطراف شمع  والبياضة  والاشتباكات مستمرة  وانسحبت دبابات العدو من المنطقة الى الوراء.

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