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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بثت القناة 13 الإسرائيلية أنّ المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين وضع سقفاً زمنياً لإسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق.

وأضافت أنّ هوكشتاين هدّد كلا الطرفين بالانسحاب من الوساطة إذا لم يتمّ تحقيق تقدّم في الوقت المحدّد في غضون ايام.

من جهته، أكّد مكتب نتنياهو للقناة نفسها أنّ تهديد هوكشتاين قد وصل بالفعل إلى الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى استمرار رفض إسرائيل مشاركة فرنسا في لجنة المراقبة الخاصة بالاتفاق مع لبنان.

لكن موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول أميركي، قوله إنّ "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعيّن القيام به".

ومن جهته، أكّد هوكشتاين مساء أمس لقناة "ال بي سي"، انّ ما حُكي عن انّ إسرائيل أعطته الضوء للمضي في المفاوضات مع لبنان "ليس دقيقاً".