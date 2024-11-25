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الجمهورية: ضوء أخضر إسرائيلي لتوقيع اتفاق مع لبنان... تمّ إنجازه ونتنياهو يدرس كيفية طرحه للجمهور

25
NOVEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

هيئة البث الاسرائيلية (كان) افادت مساء امس أنّ هناك "ضوءاً أخضر إسرائيلياً لتوقيع اتفاق مع لبنان"، مشيرة إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ناقش مع مقرّبين منه كيفية تسويق الاتفاق في ظل معارضة اليمين".

 

واشارت إلى انّ "الاتفاق مع لبنان تمّ إنجازه ونتنياهو يدرس كيفية طرحه للجمهور". وافادت انّ نتنياهو "تلقّى ضمانات أميركية بحرّية العمل في لبنان حال حدوث انتهاكات".

 

ووفق ما نقلت القناة 14 القريبة من نتنياهو عن "مصدر كبير" أنّ "إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء الحرب مع لبنان ربما خلال الأيام القريبة المقبلة"، مضيفة: "الاتفاق قد يوقّع مع أميركا، لذا سيكون هناك وقف قتال موقت وبعدها سيتمّ البحث في الاتفاق الشامل مع لبنان". وأضافت نقلاً عن مصدر أمني أنّ "إسرائيل ستنقل القوات إلى غزة والضفة الغربية".

 

فيما أوضح مسؤول إسرائيلي، أنّ "الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان حتى الخميس المقبل"، بحسب ما نقلت قناة "العربية". واضاف المسؤول الإسرائيلي: "قد يتمّ توقيع اتفاق وقف موقت للنار مع لبنان قبل مفاوضات الترتيب النهائي".

 

وأشار إلى "أننا سنصعّد من جهتنا في لبنان خلال الساعات المقبلة، وتقديراتنا هي أنّ القصف الصاروخي من "حزب الله" هو في إطار المشهد الختامي".

 

ووفق "يديعوت أحرونت"، "حزب الله سيزيد من عمليات إطلاق الصواريخ لإظهار قوته وأنّ الكلمة الأخيرة ستكون له".

الجمهورية
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