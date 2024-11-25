living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الخارجية التركية: منفتحون على اجتماعات ثنائية مع سورية

25
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن ترحيبه بإمكانية استضافة بغداد اجتماعاً بشأن إعادة العلاقات بين سورية وتركيا، ومن جانب آخر انتقد استمرار العلاقة بين واشنطن وميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في سورية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيعيد النظر بهذه المسألة، معيداً إلى الأذهان أن الأخير كان يعتزم سحب القوات الأميركية من سورية خلال ولايته الأولى.

 

وفي تصريحات أدلى بها خلال لقائه ممثلي صحف ووسائل إعلام في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة حسب ما ذكرت «الأناضول» أمس، قال فيدان في معرض رده على سؤال عما إذا كان العراق يسعى للعب دور إيجابي في العلاقات بين تركيا وسورية: إن أنقرة تقدر جهود بغداد التي أبدت نية في هذا الصدد، وأعلن أن تركيا منفتحة على مبادرة كهذه في حال رغب العراق في استضافتها على أراضيه.

 

وفي السياق، أشار إلى أن تركيا وسورية والعراق دول جارة تشترك في حدود برية، معتبراً أنه يجب على الدول الثلاث أن تجتمع كما في الماضي لبحث قضايا مهمة بطريقة أكثر هيكلية ومنهجية، وشدد كذلك على أهمية أمن الحدود مع العراق وسورية، ولاسيما من حيث مكافحة الإرهاب ومنع عمليات تهريب الأسلحة، وانطلاقاً من هذا، أكد فيدان دعم بلاده فكرة إنشاء آلية للتعاون الثلاثي مع العراق وسورية.

 

في سياق متصل، أعرب فيدان عن اعتقاده بأن إدارة ترامب ستعيد النظر في علاقتها بـ«حزب العمال الكردستاني- بي كي كي» الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية وترى في ميليشيات «قسد» ذراعاً له في سورية في حين تعتبره الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها شريكاً في «الحرب على الإرهاب».

 

وذكر فيدان باعتزام ترامب خلال ولايته الأولى سحب القوات الأميركية من سورية، وقال: إن ترامب حاول وجرب ذلك «إلا أن النظام الأميركي آنذاك لم يسمح بتحقيق هذا الهدف»، ورأى فيدان أن إدارة ترامب ستبني سياساتها بشأن سورية خلال المرحلة المقبلة على «نتائج تقييم مدى تأثير ما يحدث في البلد العربي على إسرائيل وأمنها».

 

واعتبر فيدان أن واشنطن تدرك جيداً مدى جدية أنقرة فيما يخص وجود ما تسمى «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل العمود الفقري لميليشيات «قسد» في سورية، وانتقد وزير الخارجية التركي استمرار العلاقة بين واشنطن و«بي كي كي» في سورية، وأردف: «دفعُ حليف مثل تركيا إلى نقطة أخرى ليس له تفسير ومبرر عقلاني واستراتيجي».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   