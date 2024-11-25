عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 تشرين الثاني 2025

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الأخبار: مجزرة ميركافا جديدة: 4 ملايين إسرائيلي تحت النار

تسريبات أميركية وإسرائيلية حول اتفاق وشيك: لبنان يرفض التكهنات وينتظر الجواب الرسمي

الديار: المقاومة تثبّت مُعادلة بيروت مقابل «تل أبيب» وتمطر «اسرائيل» بأكثر من 300 صاروخ

العدو يتقصد استهداف الجيش اللبناني

بوريل يحذّر: لبنان على شفير الانهيار



البناء: تل أبيب: أعطينا الضوء الأخضر لإتمام الاتفاق مع لبنان… وهوكشتاين ينفي / المقاومة تحطم الأرقام القياسية: 51 عملية و400 صاروخ وتدمير 10 دبابات / معادلة تل أبيب مقابل بيروت تشتغل… ومعارك ضارية في الخيام والبياضة



النهار: حرب الأعماق تستعرّ فهل انهارت المفاوضات؟ وصيّة بوريل: إضغطوا على إسرائيل و"حزب الله"

إسرائيل تجدّد استهدافاتها للجيش اللبناني وميقاتي يعتبرها رسالة رفض دموية لوقف النار



الجمهورية: إسرائيل: أعطينا الضوء الأخضر للإتفاق

يوم تصعيدي يكلّف الجيش دمًا



اللواء: 4 ملايين إسرائيلي في الملاجئ.. ووقف النار مرجح نهاية الشهر؟

هوكشتاين يلوّح بوقف وساطته.. والاحتلال يهدّد بقصف مؤسسات الدولة

l'orient le jour: Nouvelle vague de bombardements de l'armée israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, douze bâtiments ciblés | Jour 415 de la guerre

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «حزب الله» يوسع رقعة استهدافات صواريخه إلى تل أبيب

مواجهات عنيفة في الخيام وغارات متواصلة على ضاحية بيروت الجنوبية

الأنباء الكويتية: بوريل شدّد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701.. ودمار هائل في البلدات والقرى الحدودية

«بنت جبيل» و«الخيام» صامدتان و«الساحل» لم يفتح أمام الجيش الإسرائيلي

الوطن السورية: مئات الصواريخ أطلقت من لبنان وأصابت قاعدة بلماخيم وأشدود للمرة الأولى … المقاومة تفرض حزاماً نارياً من شمال الكيان إلى جنوبه وتحول تل أبيب إلى ساحة حرب