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أسرار الصحف ليوم الأثنين 25 تشرين الثاني 2025

25
NOVEMBER
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال رئيس أركان سابق في أحد الجيوش العربية إنّ قتال المقاومة في لبنان يعادل حرباً تخوضها عدة جيوش مع جيش الاحتلال، وإنّ يوم أمس كان يوماً مشهوداً لسيطرة المقاومة في الجبهة البرية مع حصاد 10 دبابات وفي تبادل النيران مع 400 صاروخ ومشهد تل أبيب وسط الدمار والحرائق، واعتبر أنّ حلم كلّ ضابط عربي منذ 70 سنة كان أن يكون له نصيب من صناعة يوم كهذا أو على الأقلّ أن يعيش ليشهد مثل هذا اليوم وقد تحقق هذا الحلم على أيدي رجال الله.

 

كواليس
قال جنرال سابق في جيش الاحتلال على إحدى القنوات العبرية إذا كنا قد قضينا على قوة حزب الله الصاروخية وينزل بنا هذا الخراب فكيف لو كانت قوّته بكامل قدراتها، وإذا كنا بكامل قدراتنا البرية ولا نستطيع السيطرة على بلدة مثل البياضة أو بلدة مثل الخيام، فماذا ننتظر للاعتراف بالفشل ونذهب الى اتفاق ينهي الحرب بلا طلبات مستحيلة فتضيع الفرصة كما أضعناها في غزة بالطلبات المستحيلة!

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
توقفت أوساط سياسية معارضة عند المضمون السياسي الإيجابي الذي تضمنه خطاب الأمين لحزب لله الشيخ نعيم قاسم، والإشارة الملفتة للبقاء تحت سقف إتفاق الطائف!


غمز
جرت محاولات لتبريد التوتر بين مرجع رسمي ورئيس حزب بارز، ولكن لم يُكتب لها النجاح بعد رد الأول بأن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه المبادرات!

 

لغز
تداخلت عوامل مناخية وسياسية وإدارية لإفشال خطوات عشوائية لإيواء نازحين، لأن تنفيذها  كان سيثير الكثير من الحساسيات، ويشوّش على الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الطوارئ العليا وهيئة الإغاثة لتلبية الحاجات الملحة ضمن الإمكانيات المتوافرة، والإبتعاد عن إستفزاز المشاعر! 

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