الديار: المقاومة تثبّت مُعادلة بيروت مقابل «تل أبيب» وتمطر «اسرائيل» بأكثر من 300 صاروخ

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بمئات الصواريخ أمطرت المقاومة يوم أمس الأحد الكيان الاسرائيلي من الشمال الى الجنوب مثبتة المعادلة التي أعلنها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم القائلة بـ «بيروت مقابل تل أبيب»، ما ادى وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، الى دخول «قرابة 4 مليون شخص إلى الغرف المحصنة».

وحتى ساعات بعد ظهر الاحد، أحصت القناة 14 الإسرائيلية، «250 عملية إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل».

وتأتي العمليات العسكرية التي استهدفت تل أبيب وضواحيها يوم امس بعد الغارة الغادرة التي استهدفت البسطة الفوقا في بيروت وأدت وبحسب حصيلة جديدة محدثة وغير نهائية إلى استشهاد 29 شخصاً وإصابة 67 آخرين بجروح فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

ويأتي تكثيف حزب الله عملياته بشكل غير مسبوق بالتوازي مع مواجهات كبرى يخوضها داخل الاراضي اللبنانية مانعا قوات الاحتلال من التقدم والسيطرة على البلدات والقرى. وأعلن الحزب امس عن استهداف وتدمير اكثر من دبابة ميركافا في بلدات البياضة وشمع وطيرحيفا وعلى تلة اللوبيا.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان «عمليات حزب الله النوعية والمكثفة في الساعات الماضية قادرة على قلب المعادلات وهي لا شك ستكون مؤثرة في الموقف والقرار الاسرائيلي من المقترح الاميركي الموضوع على الطاولة لوقف النار».

وشددت المصادر في حديث لـ «الديار» على ان هناك رأيين داخل اسرائيل الاول يقول بوجوب المضي فورا بالاتفاق الحالي لان حزب الله نفسه قد ينقلب عليه اذا ما استمر بزخمه في الميدان. اما الرأي الثاني فيقول بمواصلة الضغط العسكري على الحزب واللبنانيين لتحصيل المزيد من المكاسب مادمت فترة السماح الاميركية مستمرة حتى الـ 20 من كانون الثاني المقبل، تاريخ استلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه رسميا».