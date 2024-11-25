اللواء: يوم الغضب على "اسرائيل": 4 ملايين في الملاجئ... دبابات (ميركافا) مدمرة...

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

يوم الغضب على اسرائيل: 4 ملايين في الملاجئ، أو بين الأرض وتحتها، ما يقرب من 340 صاروخاً على مستوطنات الحافة الى وسط دولة الاحتلال، دبابات (ميركافا) مدمرة بين البياضة ومثلث ديرميماس- القليقة- مرجعيون، وجلسة للمجلس الأمني- العسكري المصغر (الكابينت) برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يصر على مواصلة الحرب، مع معاوني وزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان هاليفي..



وأدت هذه الهجمات الصاروخية، بالاضافة الى عشرات المسيّرات، كرد على استهداف اسرائيل بالصواريخ الارتجاجية مبنى من عدة طوابق في البسطة الفوقا، ما تزال عمليات الدفاع المدني والصليب الاحمر جارية لرفع الانقاض وانتشال الجثث والجرحى، بعدما احصي اكثر من 30 شهيداً وجرح67 آخرين.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان صواريخ حزب الله، خرجت عن السيطرة منذ صباح امس.



وعزت القناة 13 الى سوء الاحوال الجوية صعَّب على سلاح الجو الاسرائيلي رصد منصات اطلاق الصواريخ التي استخدمها حزب الله.



ونقلت القناة 14 عن مسؤول اسرائيلي كبير قوله: سنوقف القتال في لبنان، ربما في الايام القليلة المقبلة.