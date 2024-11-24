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أعلنت المقاومة الإسلامية في البيان (41)، انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية”.

وأعلنت "المقاومة" في البيان (42)، "ان مجاهديها استهدفوا عند الساعة 18:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، بصليةٍ صاروخية”.