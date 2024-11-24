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أمل أبو زيد: حضور الرئيس في الجنوب ضرورة

24
NOVEMBER
2024
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في مقابلة تلفزيونية عبر قناة OTV، تناول النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد آخر المستجدات التي يشهدها لبنان، مشيراً بشكل خاص إلى العدوان الذي يتعرض له البلد. وقد قدّم رؤية واضحة للمستقبل القريب فيما يتعلق بمواجهة هذا العدوان.

أكد أبو زيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية كأولوية قصوى، مشدداً على أهمية أن يبادر الرئيس الجديد فور انتخابه إلى إجراء الاستشارات النيابية داخل المجلس النيابي دون أي تأخير، بهدف كسب الوقت. كما أشار إلى ضرورة أن يكون للرئيس حضور ميداني واضح في الجنوب، سواء في صيدا أو جزين، ليبعث برسالة قوية.

واقترح أبو زيد أن يقوم الرئيس الجديد باستدعاء سفراء الدول الخمس الكبرى إلى مقرّه في الجنوب، ليكون ذلك رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأسره وإلى الشعب اللبناني، تعكس جدية الدولة في حماية سيادتها و وحدتها الوطنية.

بهذه الخطوات، يرى أبو زيد أنّ لبنان يمكنه مواجهة التحديات الراهنة واستعادة دوره على الساحة الدولية والإقليمية.

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