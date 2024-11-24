فادي أبو رحّال: لا بد من العودة إلى كنف الدولة وباسيل يتكلم اللغة نفسها مع الشرق والغرب

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أكّد المهندس فادي أبو رحال أنَّ جميعنا ندعو لبناء الدولة وهذا ما نناضل من أجله في التيار الوطني الحر. ولفتَ إلى أنَّ السؤال الأهم هو ماذا بعد وقف النار، داعياً البيئة الشيعية إلى إجراء تقييم ولا سيما لجهة العلاقة بالدولة، ومشدِّداً في المقابل على أنَّ شباب المقاومة يقدِّمون دمهم في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي.

وأوضحَ في مقابلة مع otv أنّ المسألة في موضوع المراجعة ترتبط بالإقتناع وليس بالتحدي ولا بد من العودة إلى كنف الدولة، وقال إنَّ الأهم استعادة الثقة وخاصة مالياً واقتصادياً في اليوم التالي للحرب، وكذلك استعادة الثقة بالقضاء.

وسأل: لماذا يجب أن تكون انتخابات الرئاسة مرتبطة بوقف النار، لافتاً إلى أن الدستور هو من نص على أن رئيس الجمهورية هو من يفاوض عن لبنان. وشدد على أن الرئيس يجب أن يأتي نتيجة توافق.

وأكد أن التيار ورئيسه النائب جبران باسيل يتكلَّمان اللغة نفسها مع الشرق وكذلك مع الغرب، مشيراً في جانبٍ ثان إلى أنّ الدولة وأجهزتها هي المولجة بتطبيق الأمن في وجه أي إشكالات ومحاولات إشعال فتَن.

ولفت أبو رحال إلى خصوصية قضاء بعبدا بتعايش طوائفه وكونه جسراً بين الساحل والبقاع، مشدداً على أن التنمية فيه تتطلب الكثير من العمل