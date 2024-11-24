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مشاركة التيار الوطني الحر في فعالية تضامنية في موسكو من تنظيم البيت اللبناني

24
NOVEMBER
2024
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بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لاستقلال لبنان، حيث أدان المشاركون، من أبناء الجاليات العربية والروس، الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين وسورية.

وأكد السفير اللبناني شوقي بو نصار أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان الإسرائيلي، داعياً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقد حضر الفعالية عدد من السفراء والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين ومنسق التيار في روسيا جورج محشي ومسؤول الشباب جهاد زعيتر ، وتم عرض فيلم يوثق الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعرب السفير الروسي السابق في لبنان ألكسندر زاسيبكين عن دعم روسيا لسورية وفلسطين و لبنان، مشيراً إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي في المنطقة. كما أكد الإعلامي مكسيم شيفتشنكو أن ما يحدث هو جريمة ترتكبها إسرائيل، مشدداً على ضرورة مواجهة الصهيونية لتحقيق السلام.

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