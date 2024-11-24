مكتب الرئيس عون يرد ويوضح!

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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون التوضيح التالي:



تناقل بعض المواقع الاخبارية مقالاً موحّداً، شكلاً ومضموناً، نُسب الى "مصدر دبلوماسي"، وتضمن جملة من الأكاذيب والمغالطات، تناولت لقاء الرئيس العماد ميشال عون ومعاونيه مع المبعوث الأميركي أموس هوكستين والسفيرة الأميركية ليزا جونسون. إن نشاط الغرف السوداء وفبركاتها وأذرع توزيعها هو أمر قد اضحى معتاداً، ولكنه اليوم بالتحديد "مقزز" ومشبوه ومُدان، إذ يحصل ولبنان تحت النار، واشلاء اللبنانيين لا تزال تحت الانقاض. ومن باب العلم والتصحيح ، فإن الرئيس عون حرص بعد لقائه المبعوث الأميركي على إصدار بيان مقتضب من دون أي تفاصيل لان الهدف الاسمى هو إنجاح المفاوضات، لا سيما ان الهدف الاول منها هو وقف اطلاق النار في أقسى مرحلة يعيشها لبنان أمنياً وعسكرياً.



ونجاح المفاوضات، اي مفاوضات، يتطلّب أقصى درجات التحفظ عن مسارها ومحتواها. وبالتالي فان التسريبات المشوّهة والمشبوهة التي نشطت في الايام الماضية هدفها العرقلة أو إشعال الفتنة. وعليه فان مضمون حفنة الأكاذيب التي غرق فيها المقال، في اي موقع صدر ، لا تستحق الرد من الرئيس عون الذي دفع اغلى الأثمان دفاعاً عن سيادة لبنان واستقلاله ووحدته الوطنية، ولغته واحدة في العلن كما في الجلسات المغلقة. فاقتضى التوضيح.