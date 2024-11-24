البطريرك الراعي: مفاوضات وقف النار في غياب رئيس الجمهورية ناقصة وغير شرعية

A + A -

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة اليوم الأحد، من بكركي: "نتطلع إلى واقعنا المؤلم، حرب بالأسلحة الفتاكة، ضحايا ودمار لا يُقدّر بثمن، مليون ونصف المليون من النازحين دون مأوى، وفوق ذلك دولة من دون رئيس منذ سنتين كاملتين بشكل مقصود ومتعمّد، ومجلس نيابي فاقد هيئته التشريعية بعدما أصبح هيئة ناخبة لا تنتخب منذ سنتين، ومجلس وزراء لتصريف الأعمال منذ أكثر من سنتين فاقد كامل الصلاحيات ومنقسم على ذاته، ونتساءل لماذا كل هذا الخراب على مستوى الشعب والمؤسسات؟".

وأضاف الراعي، "من يفاوض على وقف إطلاق النار؟ وبإسم من ولصالح من؟ وهذه هي أولى