الحاخام الذي فُقد في الإمارات... هذا ما أعلنته اسرائيل!

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية اليوم الأحد أن أجهزة الاستخبارات والأمن في الإمارات تمكّنت من تحديد هوية جثة تسفي كوغان، أحد ممثلي حركة حباد اليهودية في الإمارات ، الذي فقدت أثاره منذ يوم الخميس.

وذكر البيان أن "القنصلية الإسرائيلية في أبوظبي على اتصال مع العائلة منذ بداية الحدث وتستمر في مرافقتها في هذه اللحظات الصعبة، وتم إبلاغ عائلته في البلاد".

ولفت البيان إلى أن "قتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي معاد للسامية شنيع. ستتخذ دولة إسرائيل جميع الإجراءات الممكنة وستحاسب الجناة المسؤولين عن مقتله".