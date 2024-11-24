بيانات المقاومة تتوالى... اليكم آخرها!

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بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (3):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:45 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (4):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.





بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (5):

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة حتسور هاجليليت، بصليةٍ صاروخية.