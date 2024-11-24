الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع خلايا «داعش»

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الوطن السورية: خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي في بادية دير الزور الغربية، وقضت على العديد منهم، على حين واصلت قوات ما يسمى «التحالف الدولي» الذي يقوده الاحتلال الأميركي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، إجراء تدريبات عسكرية في قواعده غير الشرعية في ريف دير الزور لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التهديدات المتزايدة تجاهها.

مصدر ميداني أكد لـ«الوطن» أن الوحدات المشتركة من الجيش والقوات الرديفة خاضت اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش في بادية دير الزور الغربية، موضحاً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الدواعش وتدمير دراجات نارية كانت بحوزتهم ويستخدمونها في تنقلاتهم بالبادية، في حين ارتقى ثلاثة عناصر من القوات الرديفة شهداء، باستهداف سيارتهم في منطقة البوكمال ببادية دير الزور.



وفي منطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد، استهدف الجيش بمدفعيته الثقيلة مواقع لتنظيم «النصرة» وحلفائه في ريفي حماة وإدلب، رداً على اعتداءاتها بقذائف صاروخية على نقاط له في المنطقة بخرق فاضح لاتفاق موسكو لوقف إطلاق النار الموقع في مطلع آذار 2020.