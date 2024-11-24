عناوين الصحف ليوم الأحد 24 تشرين الثاني 2024

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النهار: شهران على الحرب: ذروة مخيفة تسحق التسوية!

الديار: تصعيد اسرائيلي كبير والمقاومة تتصدى !

غارات ومجازر: لبنان في مواجهة نيران الاحتلال

الشرق الأوسط السعودية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3670 قتيلاً



الأنباء الكويتية: تقارير عن استهداف «فاشل» في غارة على البسطا ببيروت.. ومقربون من هوكشتاين لـ «الأنباء»: إسرائيل ستترك خلفها أرضاً محروقة.. وحديث عن حلّ مشكلة من اثنتين سعياً لوقف النار

الجيش الإسرائيلي على مشارف الليطاني وبيروت تهتز على وقع الغارات

الوطن السورية: عشرات الشهداء والمصابين بعدوان صاروخي إسرائيلي على البسطة في الضاحية.. وحزب الله: لا شخصيات قيادية في المبنى المستهدف … معارك بطولية في «الخيام» و«دير ميماس» والمقاومة تقصف قاعدة «حتسور» في تل أبيب بصواريخ مجنحة